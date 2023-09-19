На Среднем Урале продолжает расти заболеваемость COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября COVID-19 заразилось 457 человек, а с 11 по 17 сентября — 310. В то же время за указанный период снизилось число госпитализированных из-за коронавируса свердловчан. Так, с 11 по 17 сентября таких было зарегистрировано 65 человек, а с 18 по 24 сентября — 59.

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