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В медучреждениях Свердловской области введен масочный режим из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. В медицинских учреждениях Свердловской области введены ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. В частности, медперсонал и пациенты обязаны носить маски, а доступ посетителей запрещен.

Приказ «Об ограничительных мероприятиях в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Свердловской области, в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе новой коронавирусной инфекцией, гриппом и внебольничными пневмониями» подписал и. о. министра здравоохранения Сергей Турков.

Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения.

Отметим, что, согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области с 23 по 29 октября COVID-19 заразилось 455 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 45%.
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