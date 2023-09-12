В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости введения масочного режима

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УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 4 по 10 ...

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Глава Роспотребнадзора высказалась за ослабление ограничений летом 2021 года

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