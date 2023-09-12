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Сегодня, 15:02

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости введения масочного режима

В России отсутствуют основания для введения тотального масочного режима из-за распространения коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести (COVID-19 — прим. ред.) такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», — заявила А. Попова в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что в ряде регионов появляются основания для введения масочного режима среди профессиональных групп, и там принимаются соответствующие решения. В первую очередь к ним относятся работники медицинских и социальных учреждений.

Отметим, что на Среднем Урале не планируют проводить массовую вакцинацию населения от COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба, в Свердловской области за неделю с 18 по 24 сентября коронавирусом заразилось 457 человек, а с 11 по 17 сентября — 310.
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