На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп населения. В их числе были пенсионеры, учителя, работники здравоохранения, социальных служб и так далее. Об отмене постановления сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что за время действия документа в регионе вакцинацию прошли 97,54% взрослого населения области. На январь 2023 года заболеваемость коронавирусом составила 153,7 на 100 тыс. населения (6 тыс. 424 случая), что в 5,2 раза ниже показателей января 2022 года. Доля ковидных пневмоний снизилась с 5,6% до 4,4%.
«Кроме того, по результатам анализа, проведенного Управлением Роспотребнадзора, установлено, что показатели заболеваемости среди привитых в 15,7 раза ниже, чем среди граждан, не имеющих прививок против новой коронавирусной инфекции. Все это свидетельствует о достижении целей иммунопрофилактики», — говорится в сообщении.
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