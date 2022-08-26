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26.08.2022

Минприроды Свердловской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В связи с установлением на Среднем Урале жаркой сухой погоды региональное минприроды предупредило граждан о возросшем риске возникновения природных пожаров. С 25 августа в Екатеринбурге гражданам запрещено посещать леса и торфяные массивы, использовать открытый огонь и разводить костры на земельных участках всех форм собственности и торфяных почвах, напоминает департамент информационной политики Свердловской области.

За последние сутки в регионе ликвидировано восемь природных пожаров на общей площади 13,2 га. По данным на 10.00 26 августа, зарегистрировано восемь природных пожаров на общей площади 73,8 га. Все возгорания локализованы, угрозы распространения на населенные пункты нет.

Очаги возгорания были зафиксированы в Березовском и Невьянском городских округах, под Екатеринбургом и Первоуральском, в Кушвинском и Сысертском лесничествах. К ликвидации огня привлечено около 180 человек и 46 единиц техники. Причиной всех действующих природных пожаров специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

«В ближайшие выходные в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В Екатеринбурге и еще 33 муниципалитетах введен особый противопожарный режим. Призываем жителей и гостей региона не нарушать правила пожарной безопасности и соблюдать запреты, действующие на территориях при особом противопожарном режиме», — обратился к свердловчанам министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

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