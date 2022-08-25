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25.08.2022

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге установлен особый противопожарный режим

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении в городе особого противопожарного режима. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Противопожарный режим будет действовать с 25 августа до особого распоряжения. В этот период екатеринбуржцам запрещается посещать леса и торфяные массивы в границах города и въезд на их территорию личных транспортных средств. Также вводится ограничение на разведение костров.

Ранее стало известно, что российские власти увеличили объем выделенных средств на тушение природных пожаров в регионах до 14,2 млрд руб.

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