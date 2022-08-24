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24.08.2022

Российские власти увеличили объем средств на тушение природных пожаров до 14,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.08.2022. Российские власти увеличили объем субвенций на тушение природных пожаров в регионах с 6 до 14,2 млрд руб. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания о ликвидации возгораний.

«Размер финансирования каждого конкретного региона определяется в зависимости от количества пожаров на его территории за прошлые годы. Порядка 9-10 млрд руб. выделяется на содержание особо охраняемых территорий и охотхозяйств», — цитирует слова А. Силуанова официальный Telegram-канал камбина.

Напомним, что за прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на площади 19,8 га. В борьбе с огнем участвовало около 200 человек и 69 единиц спецтехники.

По данным на 10.00 24 августа, в регионе действуют 10 лесных пожаров на общей площади 64 га. Из них восемь возгораний на площади 60 га локализованы и не распространяются.

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