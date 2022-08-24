На Среднем Урале за сутки потушили восемь природных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на площади 19,8 га. В борьбе с огнем участвовало около 200 человек и 69 единиц спецтехники. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



По данным на 10.00 24 августа, в регионе действуют 10 лесных пожаров на общей площади 64 га. Из них восемь возгораний на площади 60 га локализованы и не распространяются. Очаги зарегистрированы в лесных массивах под Екатеринбургом, в Белоярском, Березовском, Кушвинском, Нижнетуринском, Сосьвинском округах.



Отмечается, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Причиной возгораний во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем местных жителей или туристов.