В Свердловской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области за 16 мая потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тыс. га. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
В том числе ликвидированы крупные возгорания в Пышминском районе (на площади 5,3 тыс. га), Артемовском городском округе (195 га), Сухом Логу (140 га), Верхотурском районе (80 га), Березовском городском округе (23 га).
При этом, по данным на 09.00 17 мая, непотушенными остаются 25 природных пожаров, из них 11 локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.
Отмечается, что в ликвидации пожаров участвует авиация. Так, 16 мая на пожарах в регионе работали семь спецбортов, ими было произведено 128 сбросов — суммарно 635 т воды.
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. К концу дня 15 мая площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась в три раза ...15.05.2023 На Среднем Урале за сутки потушили 10 лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. В Свердловской области за сутки ликвидировано 10 лесных пожаров общей площадью 7 тыс. ...12.05.2023 На Среднем Урале за прошедшие сутки потушено 33 и локализовано 18 природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 33 природных возгорания на ...24.08.2022 На Среднем Урале за сутки потушили восемь природных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировано восемь природных пожаров на ...22.08.2022 На Среднем Урале за выходные ликвидировали восемь лесных пожаров
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. На Среднем Урале за последние выходные были ликвидированы восемь лесных пожаров, ...