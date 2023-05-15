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В Свердловской области за сутки потушили 11 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Свердловской области за 16 мая потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тыс. га. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В том числе ликвидированы крупные возгорания в Пышминском районе (на площади 5,3 тыс. га), Артемовском городском округе (195 га), Сухом Логу (140 га), Верхотурском районе (80 га), Березовском городском округе (23 га).

При этом, по данным на 09.00 17 мая, непотушенными остаются 25 природных пожаров, из них 11 локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

Отмечается, что в ликвидации пожаров участвует авиация. Так, 16 мая на пожарах в регионе работали семь спецбортов, ими было произведено 128 сбросов — суммарно 635 т воды.

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