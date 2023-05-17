В Свердловской области за сутки потушили 18 лесных пожаров

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. За сутки 17 мая сотрудники МЧС, Авиабазы и лесничества потушили в Свердловской области 18 лесных пожаров общей площадью 1,1 тыс. Га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Ликвидированы по два возгорания в Режевском и Полевском городских округах, одно — в Махневском муниципальном образовании.
На утро 18 мая в Свердловской области остаются активны 28 пожаров, охвативших общую площадь в 3,6 тыс. Га. Из них 16 локализованы на площади 3,1 тыс. Га.
В борьбе с огнем участвуют более 900 человек и 170 единиц техники. Накануне было задействовано восемь бортов авиации РСЧС, которые выполнили 147 сбросов воды — 796 тонн в сумме.
Угроза распространения пожаров на населенные пункты или экономические объекты отсутствует.
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