В Свердловской области арендаторы лесных участков с долгами будут заново участвовать в торгах

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. За последние сутки в Свердловской области было потушено 15 лесных пожаров общей ...

В Свердловской области за сутки потушили 15 лесных пожаров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил сводный план тушения природных пожаров в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. По состоянию на 1 мая 2017 года площадь лесных пожаров на территории Уральского ...

В 2014 году в Свердловской области для тушения лесных пожаров могут привлечь 8,3 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2014. В Свердловской области утвержден сводный план тушения лесных пожаров на 2014 год, ...