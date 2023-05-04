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В Свердловской области арендаторы лесных участков с долгами будут заново участвовать в торгах

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что арендаторы лесных участков ответственны за профилактику и ликвидацию природных пожаров на своих территориях. Этого вопроса он коснулся в ходе совещания с главами муниципалитетов, ведомств, руководителями лесничеств региона и арендаторами лесных участков.

«И в профилактике, и в тушении пожаров должны быть задействованы арендаторы лесных участков. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено привлечение более 400 лесопользователей. Половина из них не только не принимала участие в тушении в пиковые периоды, но и не проводила мероприятия по предупреждению возгораний. В текущей непростой ситуации подобное бездействие можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности региона», — цитирует Е. Куйвашева департамент информационной политики Среднего Урала.

Глава региона сообщил, что арендаторы, имеющие долги за аренду, будут заново принимать участие в торгах. Всего в Свердловской области 98 таких лесопользователей, а их общий долг превышает 50 млн руб.

Добросовестных арендаторов власти намерены поддерживать. В региональном минприроды предложили вариант отсрочки выплат по долгам для арендаторов, активно участвующих в ликвидации лесных пожаров.

В ведомстве также сообщили, что в 2023 году лесные пожары коснулись территорий всех 30 подведомственных лесничеств. Договоры аренды 1,9 тыс. лесных участков подписаны с 901 лесопользователем. Большинство из них не участвовало в тушении огня.

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