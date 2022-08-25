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25.08.2022

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о выделении 38 млн рублей на проведение «Ночи музыки»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram рассказал, что на проведение фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night) в 2023 году из федерального бюджета будет выделено 38 млн руб.

Ранее глава региона подписал заявку на участие в открытом конкурсе Ростуризма на поддержку событийных мероприятий.

«Ростуризм поддержал наш фестиваль «Уральская Ночь музыки». В 2023 году он получит почти 38 млн руб. из федерального бюджета. Так совпало, что Зарина Догузова (глава Ростуризма — прим. ред.) приезжала к нам в июне тогда, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила. Рад, что «Ночь музыки» становится известной не только на Урале, но и по всей России. Теперь надо делать еще лучше и круче», — заявил Е. Куйвашев.

Напомним, что на этой неделе глава региона подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Совет будет постоянно действующим совещательным органом власти. Цель его создания — развитие туризма и туристической индустрии Среднего Урала, а также эффективная реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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