Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал региональный совет по развитию туризма

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании совета по развитию туризма. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Совет будет постоянно действующим совещательным органом власти. Цель его создания — развитие туризма и туристической индустрии Среднего Урала, а также эффективная реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Председателем совета назначен замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, заместителем председателя — директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова, секретарем — начальник отдела туристической индустрии департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Лариса Зарецкая.
Всего в состав совета по развитию туризма вошли 50 человек — это представители власти, бизнес-объединений, туристического сообщества.
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