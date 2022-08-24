Российские банки стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой

УрБК, Москва, 24.08.2022. Крупные финансовые организации в РФ стали предлагать клиентам открыть вклад по ставке выше ключевой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.



Напомним, что 22 июля совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки до 8%. Это привело к новому витку снижения доходности по депозитам. Однако сейчас ситуация изменилась. Некоторые банки (Альфа-банк, ХКФ-банк, Русский стандарт, «Открытие», Совкомбанк и другие) начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам.



Как отмечают эксперты, увеличение доходности депозитов нужно банкам, чтобы собрать ликвидность в преддверии роста кредитования в сентябре.



Ранее УрБК сообщал, что снижение ставок по вкладам стимулирует переток средств в альтернативные финансовые инструменты.