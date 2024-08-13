Вклады станут привлекательнее для свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших российских банков в ...

Аналитик: Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках вырастет до 10%

Максимальные ставки по вкладам в рублях в российских банках понизились до 5,45%

Центробанк России опубликовал результаты мониторинга в феврале 2020 года максимальных процентных ставок по вкладам в ...