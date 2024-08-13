Вклады станут привлекательнее для свердловчан

В пятницу, 13 сентября, Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Это должно привести к новому витку росту ставок по кредитам и банковским вкладам. Привлекательность депозитов как инструмента сохранения и приумножения сбережений в стране вырастет еще больше.
Отметим, что большинство банков повысило максимальные ставки по вкладам до 19-21% за несколько дней до решения ЦБ.
Главный аналитик сервиса Банки.ру Богдан Зварич рассказал, что кредитные организации закладывали в свои процентные политики возможность подъема ключевой ставки до 20%, что отразилось в условиях по депозитам.
«Подъем ставки до 19% укладывается в данный сценарий, в результате чего мы ожидаем, что ставки по вкладам после решения регулятора могут измениться незначительно. В основном, улучшить условия могут банки, которые до этого рассматривали как основной сценарий сохранение ставки на уровне 18% до конца года», — считает Богдан Зварич.
Добавим, что за последний год средняя максимальная доходность по вкладам в рублях в 10 крупнейших банков России выросла с 9,7 до 17,6%.
Ставки по депозитам растут не только из-за ужесточения монетарной политики, но и из-за усиления конкуренции
между кредитно-финансовыми организациями. После отмены комиссии за перевод между своими счетами по Системе быстрых платежей в пределах 30 млн руб. граждане стали свободнее в выборе банка для хранения накоплений. Соответственно, банки повышают ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов либо привлечь новых. l
Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения. Люди все чаще отказываются от совершения крупных покупок в пользу накоплений.
Аналитики канала «Екбнедвижка» полагают, что период высоких ставок в экономике РФ может в любой момент завершиться.
«Коллеги часто обращают внимание на пессимистичные прогнозы ЦБ по среднегодовой ключевой ставке на 2025-2026 годы. На наш взгляд, их нельзя воспринимать как что-то неотвратимое. Опыт 2014-го, 2020-го и 2023 годов показывает, что никто не может точно спрогнозировать разворот ключевой ставки. Аналитики ЦБ оценивают факторы, которые воздействуют на экономику здесь и сейчас. При этом ситуация в динамике очень быстро меняется. В первой половине 2023 года ключевая ставка была 7,5%. Тогда никто не говорил о «перегреве» экономики, никто не давал шокирующих прогнозов на 2024 год. Таким образом, резкое снижение ключевой ставки может начаться в любой момент. Даже в текущем календарном году», — отмечают эксперты канала.
По их мнению, многое будет зависеть от динамики роста российской экономики. Пока ВВП страны растет хорошими темпами, шансов на смягчения монетарной политики мало. Как только экономика начнет замедляться, государство будет вынуждено стимулировать рост, в том числе с помощью снижения ставок в экономике.
Тем не менее, в настоящее время предпосылок для разворота ключевой ставки не видно. Поэтому период высоких ставок в экономике затягивается.
Следует отметить, что объем банковских вкладов свердловчан растет шестой месяц подряд. К 1 августа на счетах физлиц в регионе накопилось 1 трлн 216 млрд руб. По итогам первых семи месяцев этот показатель вырос почти на 10%, свидетельствуют материалы Банка России, с которыми ознакомился УрБК. Очевидно, что в ближайшие месяцы этот показатель будет только расти, что стимулирует дальнейшее увеличение сберегательной активности населения.