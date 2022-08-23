Вкладчики помогут девелоперам?

Банковские вклады теряют привлекательность для населения как инструмент накопления и сбережения денег. Доходность депозитов уже опустилась до 6-7%. Это в два раза ниже, чем годовая инфляция в Свердловской области (в июле — 14,78%). Такая ситуация стимулирует переток средств в альтернативные финансовые инструменты, в том числе на рынок жилья. Сейчас многие девелоперы и риелторы рассчитывают, что бывшие вкладчики смогут серьезно разогнать спрос на недвижимость.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков весьма скептически оценивает такую перспективу.



Проанализировав отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ), он пришел к выводу, что ресурсная база банковских депозитов сильно преувеличена. С одной стороны, на 1 июля объем вкладов населения составляет 32,9 трлн руб. Это очень серьезная цифра для экономики. С другой стороны, крупных вкладов не так много. Так, доля депозитов с суммой остатков на счетах до 1 млн руб. составляет 97% от общего числа; от 1 млн до 1,4 млн руб. — 1,4%; от 1,4 млн до 3 млн руб. — 1,2%; от 3 млн до 10 млн руб. — 0,4%; свыше 10 млн руб. — 0,1%.



При этом средний размер банковского вклада составляет всего 276 тыс. руб.



«Если исключить вкладчиков с депозитом до 10 тыс. руб., то средняя сумма депозита вырастет до 442 тыс. руб. Предположим, что эти деньги пойдут на первоначальный взнос по ипотеке. В этом случае покупатель сможет рассчитывать на приобретение квартиры стоимостью 2,2 млн руб. Это откровенно мало по сегодняшним ценам. Впрочем, деньги с депозитов на фоне снижающихся ставок по ипотеке могут помочь вторичному рынку запустить обменные цепочки. Оборот «вторички» — важнейший фактор функционирования всего рынка жилья», — заявил М. Хорьков.



По его мнению, бывшие вкладчики не смогут заметно увеличить спрос на квартиры в Екатеринбурге.



«Надежды на перераспределение средств с депозитов в пользу рынка жилья, конечно, небезосновательны. Но масштабы этих ожиданий сильно завышены. Мы не ждем, что этот процесс окажет заметное влияние на рынок жилья. Но в текущих условиях любая поддержка рыночного оборота — это плюс», — полагает М. Хорьков.



В подтверждение этой точки зрения можно привести еще ряд аргументов. Большинство экспертов сходятся во мнении, что многие вкладчики не захотят перекладывать свои средства на рынок жилья. Этим финансовым инструментом часто пользуются крайне консервативные инвесторы. Они принципиально не готовы брать на себя риски, которые существуют при покупке недвижимости.



Инвестиционная привлекательность рынка жилья сейчас также под большим вопросом. Это связано с «перегретостью» рынка недвижимости, снижением покупательной активности, стагнацией цен, падением доходности от сдачи квартир в аренду и другими факторами.



В последнее время квартиры дорожали заметно быстрее инфляции. По данным ГК «Новосел», за последние два года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 53%, на вторичном — на 37%.



«Значительное увеличение стоимости жилья создало ситуацию, при которой инвестиции в недвижимость утратили актуальность. За два года арендные ставки в Екатеринбурге выросли всего на 16%», — рассказывал руководитель аналитического отдела группы компаний «Новосел» Сергей Меньшенин.



В текущей ситуации многие вкладчики захотят вложить свои деньги не в покупку жилья, а в другие финансовые инструменты, к примеру, в приобретение акций российских компаний или валют дружественных стран (китайского юаня и гонконгского доллара). И тот, и другой варианты кажутся привлекательными из-за низких котировок ценных бумаг и сильного курса рубля. Также нельзя забывать про ликвидность и скорость совершения операций. Открыть брокерский счет намного легче, чем оформить все необходимые документы для покупки-продажи квартиры.