Объем депозитов превысил 57 трлн рублей

Несмотря на уменьшение ключевой ставки и последующее снижение доходности банковских вкладов, россияне сохраняют доверие к депозитам как инструменту сохранения сбережений. Согласно информации ВТБ, объем накоплений населения в рублях за первые полгода текущего года вырос на 6,9%, до 57,3 трлн руб.
При этом, согласно расчетам банка, российские вкладчики получили за январь-июнь 4 трлн руб. процентных доходов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предполагается, что к концу года показатель вырастет до 9 трлн руб.
«Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублевых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором — уже 5%. Вклады — это классика, проверенная временем, и они продолжают опережать инфляцию, гарантируя финансовую безопасность и рост семейного благосостояния», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Мнение о банковских вкладах, как надежном и низкорисковом активе поддерживает
и руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Она отмечает, что несмотря на неизбежное начало перетока средств в другие активы на фоне уменьшения процентных ставок, депозиты в любом случае останутся одним из самых популярных вариантов для вложения средств.
«Значительная часть средств останется на банковских депозитах, поскольку это совершенно другой класс актива: у вкладов есть страховка от государства на сумму 1,4 млн руб., нет риска снижения номинала вклада, как у акций и облигаций, и есть понятные сроки накопления. Во время повышения ставки вклады отвоевали свою долю даже у облигаций, хотя это все относится к долговому рынку, так как облигации дешевеют при ужесточении ДКП. Таким образом, это консервативный актив для тех, кто не может или не хочет брать на себя повышенные риски, и эти вкладчики останутся в банке», — подчеркивает Н. Малых.
Впрочем, начавшееся уменьшение доходности по депозитам на фоне ожиданий дальнейшего снижения ключевой ставки вынуждает многих россиян выбирать другие инструменты для вложения средств. В частности — облигации, ставшие в I квартале этого года основным объектом вложений, согласно данным ЦБ. Однако, несмотря на возросший интерес к фондовому рынку, основная масса вкладчиков не торопится переводить средства.
Ранее УрБК писал, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась
до 18,32%. Дальнейшее смягчение монетарной политики приведет к новой волне падения доходности депозитов.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, отметила, что темпы роста депозитов постепенно замедляются. Также она предполагает, что по мере снижения ставок россияне могут вернуться от сберегательной к потребительской модели поведения.
«Во втором полугодии ключевая ставка ЦБ РФ, как мы прогнозируем, продолжит снижаться, соответственно, будут падать и проценты по вкладам, что наверняка замедлит темпы прироста сбережений россиян по сравнению с ростом в первом полугодии. Ожидаем, что ключевая ставка к концу года снизится до 17,5-18% годовых, а ставки по депозитам — до 15-16% годовых. По российским меркам это тоже очень высокий процент, но население, не привыкшее хранить деньги в банках длительное время, при снижении процентных ставок наверняка начнет забирать их со вкладов и увеличивать расходы», — отметила Н. Мильчакова.
В целом, можно сказать, что большинство россиян по-прежнему считают вклады надежным способом защитить средства от инфляции и получить доход от вложений без риска. Хотя изменения денежно-кредитной политики могут заставить некоторых из них изменить свое мнение в пользу более доходных финансовых инструментов.