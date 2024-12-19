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Наталья Малых о возможном перетоке средств со вкладов в другие активы

Наталья Малых о возможном перетоке средств со вкладов в другие активыПо состоянию на 1 июня в банках на вкладах физлиц находилось примерно 59 трлн руб., и только одни проценты со вкладов по итогам этого года могут составить по грубым подсчетам 10-11 трлн руб. В мае уже появилась тенденция к снижению объемов вкладов — впервые за весь цикл ужесточения ДКП, не считая январей 2024 и 2025 года, когда сезонно вклады уменьшаются. Максимальные процентные ставки начали снижаться уже с середины декабря 2024 года, по данным ЦБ.

По мере уменьшения процентных ставок деньги будут переходить в другие активы, и основной переток начнется, когда депозиты с высокими ставками созреют, а новые ставки — не будут вдохновлять активный капитал. Ожидаемые направления миграции капитала — недвижимость, в том числе туристическая, и облигации, или, в конце концов, пойдут на личные траты. В акции деньги будут в основном переводить физлица, у которых уже есть брокерские счета и есть опыт инвестирования. Но значительная часть средств останется на банковских депозитах, поскольку это совершенно другой класс актива: у вкладов есть страховка от государства на сумму 1,4 млн руб., нет риска снижения номинала вклада, как у акций и облигаций, и есть понятные сроки накопления. Во время повышения ставки вклады отвоевали свою долю даже у облигаций, хотя это все относится к долговому рынку, так как облигации дешевеют при ужесточении ДКП. Таким образом, это консервативный актив для тех, кто не может или не хочет брать на себя повышенные риски, и эти вкладчики останутся в банке.

Мы сохраняем базовый прогноз по индексу Мосбиржи 3300 на конец года (потенциал 17% без учета дивидендов), и главным драйвером будет смягчение денежно-кредитной политики. Причем свежая ликвидность придет на рынок акций не только с депозитов, но и облигаций. Так всегда бывает. В случае серьезного смягчения ДКП выигрыши в акциях будут намного превышать выигрыши от переоценки и купонов облигаций. Единственное, что может помешать этому перетоку — это наступление рецессии и снижение прибылей и дивидендов. В этом случае инвесторы останутся в защитных активах.

Часть этих инвесторов будут делать ставку на ралли в самом начале цикла смягчения — как правило, рынок разворачивается уже на ожиданиях. У них будут самые большие выигрыши. Это мы видели в декабре 2024 года: рынок развернулся вверх, когда инвесторы поняли, что высокая точка жесткого цикла пройдена, и смягчение ДКП — это вопрос времени.

Другая часть инвесторов переведет капитал в акции по мере того, как вклады будут истекать, а новые — будут уже не особо интересны по доходности. Но эффект от этих денег на рынок будет виден уже скорее в 2026 году.

Помимо депозитов, есть и другой источник увеличения объема рынка — это новые институциональные средства. Доступность иностранных инвестиций сократилась с 2022 года: заморозка российских резервов, блокировка брокерских счетов на западных биржах создают ненужные инфраструктурные риски. И к тому же, в неспокойное время инвесторы предпочитают держать деньги дома.

Но по большому счету на распределение капитала между разными классами активов: депозитами, акциями, облигациями, валютой, недвижимостью и пр., влияет не только процентная ставка и состояние экономики, но и условия инвестирования.

НАУФОР в своем документе «Развитие российского рынка капитала 2025-2030» отмечает, что порядка 70% всех сбережений люди предпочитают держать в банке на вкладах, тогда как в других странах эта цифра намного ниже — в США, где рынок акций самый глубокий по ликвидности, эта цифра составляет всего около 15%, в Германии — немного ниже 40%, в Великобритании около 33%. Для перманентного сдвига в пользу акций необходимо качественное преображение рынка акций — деньги любят тишину или предсказуемость, доступность информации, дивиденды. До 2022 года раскрытие информации было на достаточном уровне не у всех компаний, а после 2022 года — его объем резко сократился. Понятно, что условия стали сложными, но и инвестора нельзя упрекнуть в том, что он не хочет покупать акции, не имея достаточно информации о кейсе. Что касается дивидендной политики, то она должна быть понятной и соблюдаться. Времена бывают всякие, но если есть прибыль и экономическая среда не шоковая, то инвесторы будут ожидать выплаты. С этой точки зрения, рынок акций — это дорога с двусторонним движением: нужно не только ожидать вложений от инвесторов, но и работать над повышением качества рынка — транспарентностью, ликвидностью, отраслевым разнообразием рынка и соблюдением прав миноритарных акционеров.

Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»

Фото предоставлено пресс-службой ФГ «Финам»
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