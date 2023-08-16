Наталья Малых о влиянии высоких ставок в экономике на российский фондовый рынок

Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам»



Фото предоставлено пресс-службой ГК «Финам»

В июле 2023 года ЦБ России начал цикл повышения ключевой процентной ставки с 7,5%. С декабря прошлого года она выросла с 15% до текущих 21%, и на заседании 20 декабря ожидается очередное ее повышение, возможно даже до 23%. В результате мы видели значительный приток денег на депозиты, а для рынка акций это стало одной из ключевых проблем.Многим акциям стало трудно конкурировать по дивидендной доходности, а дивиденды очень важны для многих кейсов. Сейчас, например, мы оцениваем взвешенную дивдоходность по Индексу МосБиржи в районе 11% на следующие 12 месяцев, при том, что вклады предлагают ставку намного выше и не имеют ценового риска — по акциям есть риск снижения стоимости цены, как, например, случилось в этом году, а по депозитам клиент получает то, что вложил в банк.Далее по теории оценки компаний их справедливая стоимость закономерно снижается при повышении процентных ставок, так как денежные потоки начинают дисконтироваться по более высоким ставкам.Если смотреть их отчеты по прибылям и убыткам, есть компании с ликвидным балансом и чистой денежной позицией (то есть отрицательный чистый долг), которые сейчас зарабатывают на высоких процентах, например, «Интер РАО», «Мать и дитя», «Сургутнефтегаз» и другие. А есть эмитенты, которые начинают ощущать давление на прибыль из-за возросших процентных расходов, в частности, «Русгидро», «Делимобиль», АФК «Система», «Сегежа», «Мечел», МТС, «Ростелеком», Whoosh, «Магнит» и так далее. В следующем году для компаний с чистым долгом проблема может стать острее, так как подойдет время погашать старые кредиты и рефинансировать их по более высоким ставкам. Впрочем, не все проиграют: число банкротств обычно увеличивается в такие периоды, но компании с ликвидностью могут купить чьи-то активы на «распродаже» в рамках вертикального или горизонтального роста.Между тем, если экстраполировать последние недельные данные по инфляции в годовые, то инфляция стала превышать ставки по депозитам, и они уже начинают давать отрицательную реальную доходность вкладчикам. Кроме того, рубль обесценился примерно на 20% от минимумов августа, что также снижает популярность рублевых депозитов, особенно для тех, у кого в расходах присутствует большая доля импортных товаров и услуг. Поэтому, если есть свободные средства, которые не понадобятся долго и это не целевые деньги на квартиру, лечение или образование, то покупка подешевевших акций вполне может стать рабочим вариантом с расчетом на их восстановление в следующем году.Около 2/3 капитализации Индекса МосБиржи приходится на сырьевой экспортный сектор — естественный бенефициар девальвации рубля. Во-вторых, акции всегда разворачиваются раньше, чем ЦБ переходит к смягчению денежно-кредитной политики, и этот рост может быть серьезным и быстрым. В-третьих, фоном идет рост экономики, а суммарную прибыль компаний Индекса МосБиржи в 2024-2025 годах мы оцениваем на высоком уровне — 10,5-11 трлн руб., что позволит многим компаниям платить дивиденды. Это сглаживает влияние заградительных процентных ставок: если бы экономика пребывала в рецессии, то прибыли и дивиденды также упали бы, и Индекс МосБиржи был бы намного ниже. Далее, после падения более чем на 30% от майских пиков, многие акции стали предлагать вполне интересную дивидендную доходность — «Совкомфлот» (21,2%), «Сургутнефтегаз» ап (20,2%), НЛМК (20,1%), «Газпром нефть» (17,7%), «Транснефть» ап (16,8%), «Сбербанк» (16%), «Лукойл» (16%), ММК (15,2%), «Татнефть» (15%).Наш выбор — это экспортные компании, не обремененные большим долгом, «компании-кубышки» с запасом чистой ликвидности («Интер РАО», «Мать и дитя», «Сургутнефтегаз» и другие), а также интересна ставка на вариант перемирия и ослабления санкций — газовые и транспортные компании, в том числе, банки, которые сильно пострадали от санкций.