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Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 18,32%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июня снизилась с 18,4% до 18,32%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что российские кредитные организации начали активное снижение ставок по вкладам в связи с недавним смягчением кредитно-денежной политики регулятором.
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