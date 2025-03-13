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Вчера, 12:00

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до 18,87%

УрБК, Москва, 20.06.2025. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июня снизилась с 19,39% до 18,87%, говорится в материалах Банка России.

Регулятор рассчитывает уровень ставки, ориентируясь на статистику следующих банков: Промсвязьбанк, МКБ, Россельхозбанк, Росбанк, Т-банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк.

Ранее УрБК писал, что российские кредитные организации начали активное снижение ставок по вкладам в связи с недавним смягчением кредитно-денежной политики регулятором.
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