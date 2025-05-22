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Вчера, 17:38

Доходы россиян по банковских вкладам за год выросли в полтора раза

УрБК, Москва, 19.06.2025. Россияне в первом полугодии заработают 4 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. По сравнению с январем-июнем 2024 года этот показатель вырастет в полтора раза. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме.

По его оценке, за весь 2025 года вкладчики в РФ смогут заработать 9 трлн руб.

Дмитрий Брейтенбихер также отметил, что получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян.

Ранее УрБК писал, что российские кредитные организации начали активное снижение ставок по вкладам в связи с недавним смягчением кредитно-денежной политики регулятором. На заседании ЦБ 6 июня было принято решение о снижении ключевой ставки с 21% до 20%.
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