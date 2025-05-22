Доходы россиян по банковских вкладам за год выросли в полтора раза

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Сумма рублевых сбережений россиян в банках превысила 55 трлн рублей

УрБК, Москва, 22.05.2025. Сумма рублевых сбережений россиян в банках за апрель выросла на 1,8% и достигла 55,5 трлн ...

Российские банки прогнозируют рост рынка вкладов по итогам года на 20%

УрБК, Москва, 25.04.2025. Российский рынок вкладов физлиц по итогам текущего года может увеличиться на 20%, до 61 трлн ...

Россияне получили во II полугодии 2024 года почти 1 трлн рублей прибыли с банковских вкладов

УрБК, Москва, 10.04.2024. Во второй половине 2023 года российские вкладчики получили почти 1 трлн руб. в виде процентов ...

По итогам I полугодия 2018 года доходность вкладов в российских банках продолжает снижаться

Большая часть из 100 крупнейших банков России снизила процентные ставки по вкладам в I полугодии 2018 года. Об этом ...

По итогам I полугодия 2018 года доходность вкладов в российских банках продолжает снижаться

УрБК, Москва, 01.08.2018. Большая часть из 100 крупнейших банков России снизила процентные ставки по вкладам в I ...