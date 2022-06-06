Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудили перспективы развития энергетического комплекса региона

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов провели рабочую встречу, в ходе которой обсуждались перспективы развития местного энергетического комплекса региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Главе Минэнерго представили Уральский турбинный завод, который должен стать ключевым предприятием при реализации программ независимости от импорта. На нем произведено более половины теплофикационных турбинных установок, которые применяются в РФ и странах СНГ.



«Безусловно, здесь постоянно расширяют перечень выпускаемой продукции. Если несколько лет назад завод выпускал одну турбину в квартал, то в сегодняшних условиях Уральский турбинный завод в месяц полторы-две турбины делает. Поэтому я желаю коллективу также динамично двигаться вперед и в вопросах импортозамещения, и в целом показывать хороший результат», — отметил Е. Куйвашев.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



По его словам, спрос на продукцию завода растет. В том числе это связано с уходом зарубежных игроков. В увеличении темпов производства помогло техническое перевооружение производства. За последние пять лет на модернизацию предприятия в рамках инвестпрограммы было направлено 2,5 млрд руб.



На сегодняшний день завод реализует примерно 50 проектов по изготовлению оборудования для 17 энергетических объектов. Сейчас предприятие изготовило и установило 923 единицы оборудования. Доля экспорта продукции завода составляет 40-50%.



Помимо визита на завод, Е. Куйвашев и Н. Шульгинов обсудили выполнение поставленных руководством страны задач по социальной газификации.



«Ключевым энергоносителем для региона является газ. По прогнозам, к 2030 году потребление газа превысит 19 млрд кубометров — это на 2 млрд кубов больше, чем в 2020 году. При этом прирост 250 млн кубометров — за счет реализации программ газификации и догазификации жилых домовладений. Остальное — это покрытие потребностей объектов тепло- и электроснабжения», — сказал губернатор.



Он отметил, что реализация всех запланированных в отрасли мероприятий в течение ближайших пяти лет даст возможность серьезно увеличить темпы газификации Среднего Урала и позволит достигнуть ее уровня до 90% и выше, что предусмотрено поручениями президента РФ.



Кроме того, о реализации программ газификации на профильном совещании рассказали руководители отраслевых ведомств и операторов газификации. Н. Шульгинов заметил, что показатели эффективности газификации Свердловской области выше среднероссийских. Средний Урал одним из первых подписал соглашение о финансировании между единым оператором газификации и региональным оператором.



«Есть еще поддержка из регионального бюджета газораспределительных организаций, есть поддержка малоимущих граждан в части оказания помощи по финансированию прокладки по территории участка и по покупке газового оборудования, поэтому Свердловская область находится в верхней части таблицы всех регионов, которые занимаются газификацией», — подытожил министр.



Уточним, регион активно занимается работой по газификации территорий. От жителей уже газифицированных населенных пунктов на сегодняшний день поступило порядка 39 тыс. заявок на догазификацию: заключено свыше 20 тыс. договоров, газ подан более чем в 2 тыс. домов. Также продолжается строительство подводящих газопроводов к негазифицированным населенным пунктам.