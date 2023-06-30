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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провели рабочую встречу в преддверии выставки ИННОПРОМ. В ходе нее обсуждались перспективы сотрудничества региона и республики, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«Объем нашего сотрудничества со Свердловской областью может являться примером того, как можно выстраивать сбалансированные и динамичные отношения с регионами. У нас очень сбалансированные торгово-экономические потоки, у нас очень хорошая динамика наблюдается, она идет в рост, и работа выстроена по многим направлениям», — отметил Р. Головченко.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко

К актуальным примерам сотрудничества премьер-министр отнес поставку троллейбусов для обновления парка общественного транспорта Екатеринбурга. Город получил уже 18 машин. Среди перспективных направлений гость назвал авиастроение. Также он предложил открыть в Свердловской области магазины «Да Дому», которые заменят ушедшие из России бренды по продаже одежды и товаров для дома.

«Успешность наших деловых отношений подтверждают экономические показатели — Беларусь традиционно входит в число крупнейших внешнеторговых партнеров региона. Мы уделяем большое внимание развитию производственной кооперации, содействию взаимовыгодным поставкам качественной промышленной продукции. Перспективным видится углубление взаимодействия в научно-образовательной сфере. Ожидаем, что дополнительный импульс межвузовским контактам придаст Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет этим летом в Екатеринбурге», — прокомментировал Е. Куйвашев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко

Губернатор назвал самыми перспективными направлениями сотрудничества станкостроение, машиностроение, оснащение пожарной техникой. Добавим, что за 2022 год товарооборот между Свердловской областью и Белоруссией вырос более чем на 50%.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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