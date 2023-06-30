Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный консул Казахстана Жарас ...11.05.2023 Губернатор Свердловской области и чрезвычайный и полномочный посол Армении определили будущие направления сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с чрезвычайным ...17.02.2023 Евгений Куйвашев и Дмитрий Крутой обсудили сотрудничество с Белоруссией и ее участие в выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол ...05.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил новые направления сотрудничества региона с Казахстаном
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе промышленной выставки ...19.04.2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и зампред правительства Белоруссии Юрий Назаров обсудили перспективы сотрудничества
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгенией Куйвашев и заместитель председателя ...