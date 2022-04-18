Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о рисках управляемого курса рубля

УрБК, Москва, 29.06.2022. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказала о рисках управляемого курса рубля.



«Когда мы начинаем управлять курсом, конечно, резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть, мы привязываемся к валютам чужих стран. Мы вынуждены при управляемом курсе синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся», — цитирует «Прайм» слова Э. Набиуллиной.



Отметим, что с начала марта курс доллара США на Московской бирже снизился со 120 руб. до 51 руб., евро — со 127 до 53 руб. Причиной такой ситуации стало резкое падение спроса на валюту при высоком предложении. Это произошло из-за изменений в структуре импорта и экспорта на фоне введения санкций в отношении России.