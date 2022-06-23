Переукрепленная валюта

Российский рубль продолжает стремительно укрепляться. На текущей неделе курс долл. США на Московской бирже опускался до 52,87 руб., а евро — до 55,07 руб. Эксперты отмечают, что причиной такой ситуации стало резкое падение спроса на валюту при высоком предложении. Это произошло из-за изменений в структуре импорта и экспорта.



«На мой взгляд, Центральный банк и наши монетарные власти недооценили размеры падения импорта и то, что произошло с экспортом. А произошло следующее — импорт катастрофически упал в России. В апреле относительно января — минус 89%. Да, после этого чуть отжали, прирост был в 25%. Но обратите внимание — прирост к упавшему значению. То есть сначала упали со 100 единиц до 11, а потом к ним прибавили четверть. Поэтому это падение объема импорта оказалось колоссальным. Никто не ожидал, что падение будет таким быстрым и, самое главное, таким значительным», — объяснил финансовый аналитик Константин Селянин.



В то же время выручка за экспорт, наоборот, увеличилась, отметил он. Это связано с тем, что Индия и Китай продолжили активно приобретать российское сырье, да и ряд европейских стран тоже. Все это в условиях выросших цен. Поэтому, несмотря на более низкие физические объемы экспорта, прежде всего, российской нефти и газа, выручка оказалась выше, чем до введения всех санкций. Это тоже было неожиданно для монетарных властей, считает эксперт.



Совокупность этих факторов привела к тому, что с рынка ушла существенная часть основных покупателей валюты в лице иностранных граждан. При этом выросло предложение валюты со стороны экспортеров. Похожей точки зрения придерживается финансовый аналитик Виталий Калугин.



«Экспортеры продают выручку для того, чтобы покрыть свои рублевые расходы, зарплаты, аренды, затраты на сырье и материалы, для того, чтобы добывать полезные ископаемые и так далее. А, соответственно, импортерам эти деньги не нужны. Они сейчас затихли, налаживают логистические цепочки. Непонятно, что нам поставит Китай, Индия и когда. Поэтому спрос на валюту для импорта резко упал. В связи с этим возникла проблема, что продавать валюту желающих много, а покупать ее желающих практически нет. Кроме того, есть риск, что ты купишь валюту, а она в банке окажется заблокированной какими-нибудь новыми санкциями», — рассудил он.



Сейчас Россия оказалась в ситуации, когда ее национальная валюта «переукреплена». И это несет за собой ряд негативных последствий.



«Это, конечно, очень плохая новость, прежде всего, для экспортеров. Потому что затраты рублевые, валютная выручка падает. Это плохо и для бюджета, потому что примерно половина доходов бюджета связана с экспортом. И чем сильнее рубль, тем меньше рублей поступает в бюджет. Чем слабее рубль, тем больше рублей поступает в бюджет. Здесь интересы граждан, которые выигрывают от укрепления курса рубля, и импортеров вряд ли предопределят ситуацию», — заметил К. Селянин.



При этом эксперт отметил, что власти уже осознали проблему: об этом говорили представители Банка России, правительства и его финансового блока. В частности, первый зампред кабмина РФ Андрей Белоусов назвал оптимальным курсом 70-80 руб. за долл. США.



К. Селянин уточнил, что ограничения, связанные с оборотом валюты, будут постепенно сниматься. Плюс будет возвращаться экспорт, хотя он в ближайшие годы и не вернется к показателям 2021 года. Экспорт по мере введения и ужесточения санкций все-таки будет снижаться. Все это приедет к тому, что рубль будет естественным образом слабеть. Вдобавок Банк России может ускорить этот процесс за счет интервенции на валютном рынке.



Однако В. Калугин высказал сомнения, что у властей и регулятора есть эффективные инструменты для возвращения рубля к оптимальному курсу.



«Попытаться ослабить рубль еще можно, но я пока не вижу, как это сделать без разрушения текущей стратегии. Потому что плавающий рубль сейчас, конечно, бьет по всем. Но, как остановить его укрепление без сваливания управления курсами директивными методами, никто не знает. А директивные методы — это всегда плохо. Сумма искажается. Я не вижу тут каких-то потенциальных вещей, кроме прямой скупки долларов Центробанком. Но я думаю, что они к этому пока вообще не готовы. Технически за счет этого можно держать курс где угодно — хоть 70, хоть 80. Но надо понять, куда потом эти доллары девать», — рассказал аналитик.



Слова эксперта частично подтверждает заявление Банка России против политики таргетирования курса рубля.



«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — сказал во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред Центробанка Алексей Заботкин.



Поэтому В. Калугин предполагает, что в ближайшее время рубль может укрепиться еще сильнее, поскольку ожидаются большие налоговые выплаты. Однако, как российская валюта поведет себя дальше, он прогнозировать не рискнул.