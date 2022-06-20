Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням

УрБК, Москва, 20.06.2022. Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов рассказал журналистам, что российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням, передает «Интерфакс».



По его словам, оптимальным курсом для экономики страны является коридор 70-80 руб. за долл. США.



А. Белоусов также сообщил, что власти обсуждают возможный переход к таргетированию рубля, а не инфляции.



Отметим, что в настоящее время курс долл. США на Мосбирже превышает 56 руб.