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22.06.2022

Аналитик: Ослабление российского рубля может начаться в ближайшее время

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Процесс ослабления российского рубля может начаться в ближайшее время. Это связано с тем, что российские власти начали признавать, что национальная валюта «переукреплена». Такое предположение сделал независимый финансовый аналитик Константин Селянин.

«Да, я думаю, что уже пора (ослаблять курс — прим. ред.). Заявлений все больше и больше: со стороны Банка России, финансового блока правительства, зампреда правительства Андрея Белоусова. Они очень дружно высказались за последнюю неделю о том, что хорошо бы доллар вернуть к 70-80 руб. Раз сказали, все равно это будет происходить», — рассказал он УрБК.

Эксперт также объяснил, почему такое сильное укрепление стало проблемой для российской экономики. В первую очередь от этого страдают экспортеры, поскольку у них рублевые затраты, а валютная выручка в таких условиях падает. Это также является проблемой для бюджета, поскольку примерно половина его доходов связана с экспортом. Поэтому чем сильнее рубль, тем меньше рублей поступает в бюджет и наоборот.

«Получилось так, что пережали чуть-чуть с этими ограничительными мерами. Теперь их снимают, но мы видим, что это пока плохо помогает в ситуации. Но это пока. Безусловно, импорт будет возвращаться, хотя в ближайшие годы не достигнет величин 2021 года. Да, экспорт все равно будет сокращаться за счет санкций по мере их введения, ужесточения. Поэтому по таким естественным причинам рубль будет слабеть. А Центральный банк может еще подтолкнуть это ослабление за счет интервенции на валютном рынке», — отметил аналитик.

Добавим, что в начале недели первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что оптимальным курсом рубля является 70-80 руб. за долл. США. Работа над возвращением к этой отметке уже ведется.

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