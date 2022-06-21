Банк России высказался против политики таргетирования курса рубля

УрБК, Москва, 21.06.2022. В Банке России высказались против политики таргетирования курса рубля, сообщает «Интерфакс».



«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, в случае их реализации неизбежно приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики», — заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам зампред Центробанка Алексей Заботкин.



По его словам, таргетирование инфляции является наилучшим способом обеспечения предсказуемой и низкой инфляции на среднесрочном горизонте. Это необходимо для сохранения покупательной способности населения, предсказуемости условий ведения бизнеса и его рентабельности. Также это является единственным способом обеспечения доступности долгосрочных кредитов в экономике.



А. Заботкин добавил, что фиксированный курс рубля или курс, который определяется заранее заданным диапазоном, означает фактический отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к валюте которой привязывается курс.



Этот подход также опасен тем, что может закрепить инфляцию на высоких уровнях. Ранее в странах-эмитентах резервных валют (доллара и евро) инфляция была низкой.



«Сейчас это не так. Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10%, то и у нас инфляция будет такой же. Это точно тот вариант, который для нас неприемлем», — отметил зампред.