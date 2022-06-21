На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышло 424 рабочих и 130 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышло 424 рабочих и 130 спецмашин. Особое внимание коммунальщики уделяют кошению травы, прополке цветников, чистке ливневой канализации. Также в городе ежедневно работают вакуумные тротуарные и поливомоечные машины для уборки тополиного пуха, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
За прошедшие выходные сотрудники коммунальных служб вывезли на полигоны 188 т грязи и более 367 т мусора. Для промывки тротуаров было израсходовано 5 тыс. 624 кубометра воды, на ремонт дорожного полотна ушло около 900 т асфальта. На дорожных работах было задействовано 1 тыс. 168 коммунальщиков и 726 единиц спецтехники.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высоко оценил оперативную работу коммунальных служб по уборке города после прошедших праздников: Ночи музыки, Сабантуя и Дня молодежи. В мероприятиях приняло участие почти 400 тыс. человек. Для обеспечения своевременной уборки во всех районах мегаполиса работали дежурные бригады рабочих.
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