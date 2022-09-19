В Екатеринбурге в уборке улиц после непогоды было задействовано 544 единицы спецтехники и 942 рабочих

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. Коммунальные службы города ликвидировали последствия непогоды в Екатеринбурге. В работах по уборке было задействовано 544 единицы спецтехники и 942 рабочих, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего за выходные с улиц и дорог мегаполиса вывезено более 313 т грязи и мусора. Для промывки тротуаров и проезжей части использовано 4 тыс. 332 кубометра воды, для ремонта дорожного полотна израсходовано порядка 377 т асфальта, битума и щебня. Сегодня на улицы города выйдет 419 дорожных рабочих и 164 единицы спецтехники.



На совещании со службами благоустройства районов города замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов подчеркнул, что превентивная работа коммунальных служб по санитарной обрезке и замене старых деревьев позволила минимизировать последствия шквалистого ветра. Всего на территории муниципалитета было повалено четыре дерева: в Кировском, Ленинском и Чкаловском районах мегаполиса. На сегодняшний день обрушившиеся стволы и ветки убраны с улично-дорожной сети.



Кроме этого, работники коммунальных служб в усиленном режиме провели очистку дождеприемников от смытого мусора и травы. Благодаря этому подтоплений на дорогах города, в том числе в ранее проблемных местах (например, на проезжей части под мостом на улице Блюхера), не было.



При этом из-за ураганного ветра и грозы вышли из строя 57 светофоров. На данный момент на 11 объектах продолжаются работы по восстановлению внешнего электроснабжения, остальные действуют в штатном режиме.