УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 10:26

Сабантуй в Академическом

В Академическом районе 25 июня прошел национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» В Екатеринбурге его отметили в 85-й раз, но в восьмом районе он прошел впервые. Праздник посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители регионального Заксобрания и городской думы, а также высокопоставленные гости из Башкирии и Татарстана.

Сабантуй в Академическом

Глава региона Евгений Куйвашев высоко оценил тот факт, что для празднования Сабантуя в этом году был выбран именно Преображенский парк в новом районе Екатеринбурга.

«Мне очень приятно, что и городские власти, и сообщество выбрали именно Академический район для его проведения. И именно этот парк стал победителем в ходе всероссийского голосования по благоустройству», — отметил губернатор.

Сабантуй в Академическом

В Преображенском парке сразу на двух сценах зрителей развлекали артисты и музыканты. А в шатрах можно было познакомиться с национальным бытом и блюдами башкир и татар — от минеральной воды и меда до конины и гусятины, а также купить сувениры. Кроме того, у гостей праздника была возможность поучаствовать в соревнованиях и народных забавах.

Для тех, кто приехал в парк на личном автомобиле, была организована работа пяти бесплатных парковок, а также были открыты платные места для автомобилей. Для горожан, прибывших в Академический на общественном транспорте, было увеличено количество автобусов, идущих в сторону восьмого района города.

Сабантуй в Академическом

Ради того, чтобы жители и десятки тысяч гостей Академического, которые приехали сюда со всей Свердловской области, а также из соседних регионов и республик, смогли проникнуться старинными традициями, главный девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — в кратчайшие сроки построило настоящий ипподром.

Сабантуй в Академическом

«По ипподрому были достаточно жесткие требования, поскольку участвовали профессиональные жокеи и чистокровные лошади. Мы исследовали много площадок, но остановились на одной, которая сегодня показала отличные результаты: все забеги прошли удачно», — рассказал гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Скачки стали кульминацией Сабантуя. За главный приз — автомобиль — боролось больше десяти наездников.

Сабантуй в Академическом

Отметим, что АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» планомерно развивает новый район. Девелопер не только регулярно организует и проводит здесь различные мероприятия, но и создает новые объекты, которые делают жизнь екатеринбуржцев более интересной и насыщенной.

Так, в ходе празднования Сабантуя губернатору Свердловской области был представлен проект создания Академии детского творчества. Это место станет уникальным образовательным объектом, объединяющим спорт, науку и искусство. Получать новые знания здесь смогут не только дети, но и взрослые, специальные программы будут созданы и для пожилых людей.

Об Академии, которая расположится на берегу пруда в Преображенском парке, губернатору рассказали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Девелоперская компания готова приступить к проектированию Академии при заинтересованности и последующем выделении средств на строительство объекта со стороны регионального и городского бюджетов.

Фото: Владислав Лоншаков

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
23.06.2022 В Преображенском парке Екатеринбурга 25 июня состоится празднование Сабантуя

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В субботу, 25 июня, состоится общегородской национальный праздник Сабантуй. Мероприятие ...

06.07.2021 Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин высоко оценил результаты развития Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил ...

15.03.2021 Масленица в Академическом собирает все больше гостей

В будущем восьмом районе Екатеринбурга прошли масленичные гуляния с фаер-шоу и конкурсами ...

29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...

14.07.2020 На строительство кольцевой дороги на въезде в Академический район Екатеринбурга направят более 1,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2020. На строительство транспортной развязки — кольцевой дороги на въезде в район ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (599)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18