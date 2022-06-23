Сабантуй в Академическом

В Академическом районе 25 июня прошел национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй» В Екатеринбурге его отметили в 85-й раз, но в восьмом районе он прошел впервые. Праздник посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, представители регионального Заксобрания и городской думы, а также высокопоставленные гости из Башкирии и Татарстана.







Глава региона Евгений Куйвашев высоко оценил тот факт, что для празднования Сабантуя в этом году был выбран именно Преображенский парк в новом районе Екатеринбурга.



«Мне очень приятно, что и городские власти, и сообщество выбрали именно Академический район для его проведения. И именно этот парк стал победителем в ходе всероссийского голосования по благоустройству», — отметил губернатор.







В Преображенском парке сразу на двух сценах зрителей развлекали артисты и музыканты. А в шатрах можно было познакомиться с национальным бытом и блюдами башкир и татар — от минеральной воды и меда до конины и гусятины, а также купить сувениры. Кроме того, у гостей праздника была возможность поучаствовать в соревнованиях и народных забавах.



Для тех, кто приехал в парк на личном автомобиле, была организована работа пяти бесплатных парковок, а также были открыты платные места для автомобилей. Для горожан, прибывших в Академический на общественном транспорте, было увеличено количество автобусов, идущих в сторону восьмого района города.







Ради того, чтобы жители и десятки тысяч гостей Академического, которые приехали сюда со всей Свердловской области, а также из соседних регионов и республик, смогли проникнуться старинными традициями, главный девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») — в кратчайшие сроки построило настоящий ипподром.







«По ипподрому были достаточно жесткие требования, поскольку участвовали профессиональные жокеи и чистокровные лошади. Мы исследовали много площадок, но остановились на одной, которая сегодня показала отличные результаты: все забеги прошли удачно», — рассказал гендиректор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.



Скачки стали кульминацией Сабантуя. За главный приз — автомобиль — боролось больше десяти наездников.







Отметим, что АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» планомерно развивает новый район. Девелопер не только регулярно организует и проводит здесь различные мероприятия, но и создает новые объекты, которые делают жизнь екатеринбуржцев более интересной и насыщенной.



Так, в ходе празднования Сабантуя губернатору Свердловской области был представлен проект создания Академии детского творчества. Это место станет уникальным образовательным объектом, объединяющим спорт, науку и искусство. Получать новые знания здесь смогут не только дети, но и взрослые, специальные программы будут созданы и для пожилых людей.



Об Академии, которая расположится на берегу пруда в Преображенском парке, губернатору рассказали глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Академического района Николай Смирнягин и генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Девелоперская компания готова приступить к проектированию Академии при заинтересованности и последующем выделении средств на строительство объекта со стороны регионального и городского бюджетов.



Фото: Владислав Лоншаков