В Преображенском парке Екатеринбурга 25 июня состоится празднование Сабантуя

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. В субботу, 25 июня, состоится общегородской национальный праздник Сабантуй. Мероприятие будет организовано в Преображенском парке (Академический район), сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



С 11.00 до 20.00 будут проходить выступления артистов, дегустация блюд национальной кухни, спортивные состязания, конные скачки и народные забавы. Организаторы ожидают, что праздник посетят десятки тысяч гостей.



Для тех, кто поедет в парк на личном автомобиле, предусмотрят пять бесплатных парковок, обозначенных на карте буквой Р. Платные парковки также будут работать.



Для горожан, направляющихся в Академический на общественном транспорте, специально увеличат количество автобусов, идущих в сторону восьмого района города.



«Организаторы позаботились не только о транспортной доступности, но и о самой площадке проведения праздника: дополнительно в парке будут установлены туалеты, а также подготовлена территория для проведения конных скачек», — говорится в сообщении.



Отметим, что Сабантуй с 2002 года входит в список ЮНЕСКО как шедевр устного и нематериального наследия человечества. Ранее этот праздник отмечался в начале весенних полевых работ, а теперь — в честь их окончания.