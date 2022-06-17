Признание заслуг

В Академическом районе Екатеринбурга во второй раз отметили День медицинского работника. Традиция зародилась в восьмом районе города по инициативе самих медиков, ее поддержали АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС») и УК «Академический».



Впервые награждение прошло в июне 2021 года в школе № 19: в канун всероссийского Дня медицинского работника чествовали врачей, фельдшеров и медсестер — всех, кто имеет отношение к профессиональному празднику. Для тех, кто с гордостью носит белый халат, в школе устроили концерт, участие в котором приняли творческие коллективы местных детских садов, школ, вокальных и танцевальных ансамблей, а также жители Академического, решившие поздравить и удивить врачей своими талантами.



В этом году торжество прошло в новой школе № 123 по улице Академика Парина, 6. Мероприятие провели под эгидой администрации Академического района.



На праздник в Академический традиционно пригласили представителей учреждений здравоохранения, которые включены в территорию нового восьмого района Екатеринбурга. Среди них — сотрудники центральных ГКБ № 2 и № 6, детской ГКБ № 11, областного специализированного центра медреабилитации «Озеро Чусовское», станции СМП им. Капиноса и подстанции, расположенной в районе Академический, а также Первой детской поликлиники, Свердловского госпиталя для ветеранов войн, военного клинического госпиталя войск нацгвардии РФ, областного онкологического диспансера, ОДКБ и территориального центра медицины катастроф.







За большой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области врачам, фельдшерам и медсестрам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Законодательного собрания региона.



«В жизни каждого из нас так случается, что мы рождаемся — и нас встречают медработники, а после они идут рядом с нами по жизни. Я рад, что Академический — это первый район города, где появилась такая официальная традиция: собираться в канун профессионального праздника медработников, поздравлять и благодарить этих людей за их самоотверженный труд», — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области исполнительный директор фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков.



Среди приглашенных гостей были также представители городской думы Екатеринбурга — группа содействия развитию восьмого района «Академический» вышла поздравить медиков в полном составе.



«В нашей стране День медицинского работника отмечается более 40 лет, и за эти годы он вышел за рамки просто профессионального праздника: сегодня этой дате радуются все. Ведь среди нас нет, наверное, ни одного человека, кто хотя бы раз не обращался за помощью к докторам. У нас с вами есть отличная возможность сказать в этот день своим докторам и медсестрам те теплые слова, которые они заслуживают по праву. Хочу сказать, что стать доктором просто потому, что хочется — не каждому под силу. Эта профессия выбирается людьми по зову сердца, по признанию. И два последних года доказали, что доктором имеет право называться тот, кто всецело отдает себя служению здоровью другого человека», — отметил руководитель депутатской группы «Содействие развитию восьмого района «Академический» Михаил Матвеев.







Председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев подчеркнул, что в планах компании сделать все, чтобы медицинским работникам было в новом районе комфортно и жить, и работать.



«Профессия врача, пожалуй, одна из самых героических: ведь спасение жизней людей — порой ценой собственной — для вас превыше всего. Мы, застройщики Академического, пытаемся сделать все для того, чтобы медицинским работникам было в районе комфортно и проживать, и работать. Планов у нас на этот счет много: надо построить и взрослую поликлинику, и медуниверситет, и НИИ ОММ, и много всего, что войдет в будущий медкластер. От лица нашей компании-застройщика хочу поздравить вас, ведь всероссийский День медицинского работника для нашей страны — важный и коренной праздник», — сказал Виктор Киселев.



Стоит отметить, что в Академическом районе продолжится поэтапная реализация проекта строительства медицинского кластера. Это ранее подтвердили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. Создание медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга уже было одобрено главой российского правительства Михаилом Мишустиным на промышленной выставке «Иннопром-2021». На первом этапе его создания будет построен новый корпус для НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Для него определен участок размером 5,5 га. Предварительная стоимость строительства составляет 7,5 млрд руб.







При этом часть планов по созданию комфортных условий для получения медицинской помощи в Академическом уже реализована. В День защиты детей здесь состоялось открытие педиатрического отделения № 3 «Первой детской поликлиники». Прием пациентов здесь начнется с 1 июля.



Появление нового педиатрического отделения «Первой детской поликлиники», созданного по инициативе «Уральского биомедицинского кластера», стало результатом государственно-частного партнерства. Основное здание «Первой детской поликлиники» было открыто в 2015 году, общий объем инвестиций в проект составил 500 млн руб. На создание нового педиатрического отделения было направлено 50 млн руб.



Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Михаил Клименко подчеркнул, что открытие нового педиатрического отделения стало долгожданным событием, поскольку в Академическом районе проживает большое количество молодых семей с детьми.



«Восьмой район Екатеринбурга активно развивается, здесь живет много молодых семей с детьми. И поэтому есть необходимость в новом педиатрическом отделении, которое и было сегодня открыто. Символично, что это произошло в День защиты детей. Я считаю, что данное отделение оборудовано по последнему слову техники и здесь будут оказываться качественные услуги для наших детей. Открытие этого отделения поможет разгрузить действующую поликлинику. Кроме того, сейчас идет строительство большой больницы для взрослых, и это станет прекрасным подспорьем для развития Академического района», — сказал Михаил Клименко.



Новое отделение поликлиники рассчитано на оказание медицинской помощи 10 тыс. детей. Педиатрическое отделение планирует работать семь дней в неделю в две смены с 8.00 до 20.00. Структурное подразделение располагается на площади 370 кв. м. и рассчитано на 126 посещений в смену.



Администрация Академического района, представители АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» и УК «Академический» уверены, что со временем в этой части города появится множество объектов здравоохранения. И медицинский кластер станет наиболее значимым элементом в составе наукограда «Академический» не только для медицинских работников, но и для жителей восьмого района.



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»