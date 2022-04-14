УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
14.04.2022

Медкластер в Академическом: планы не изменились

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что новые экономические условия не повлияют на реализацию проекта строительства медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Планы по переносу здания НИИ ОММ на новую площадку в 2026 году также останутся в силе, строительство будет идти в соответствии с установленными параметрами.

«Эти работы ведутся. Мы сегодня занимаемся проектированием, передача земли произошла, соглашения подписаны, бюджеты предусмотрены», — сказал Михаил Мурашко в рамках 3-го межрегионального медицинского форума УрФО «Технологии эффективного здравоохранения».

Создание медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга было одобрено главой российского правительства Михаилом Мишустиным на промышленной выставке «Иннопром-2021». Первым этапом создания кластера предполагается строительство нового корпуса для НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Для него определен участок размером 5,5 га. Предварительная стоимость строительства составляет 7,5 млрд руб.

Медкластер в Академическом: планы не изменились
Изображение предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»

Напомним, что создание медицинского кластера, наиболее значимого элемента в составе наукограда «Академический», — один из ключевых пунктов развития восьмого района. Он должен стать современной образовательной базой для подготовки медицинских специалистов. Здесь появится материально-техническая основа для инновационных исследований в области медицины и биологии. Инициатором проекта стало АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев также подтвердил решение о продолжении следования принятому плану. Он, в частности, подчеркнул, что строительство медицинского кластера на территории Академического района Екатеринбурга начнется в 2023 году.

«Если говорить о финансовой стороне, то при нынешних обстоятельствах те заявления, которые сделаны, и те инструменты поддержки, которые сегодня оказаны правительством, дают уверенность в том, что ничего не произойдет с планами по строительству медкластера, и мы увидим начало стройки НИИ ОММ в следующем году», — рассказал С. Киселев.

Сотрудники НИИ ОММ воодушевлены тем, что строительство новых корпусов для института будет идти по плану. Новое здание НИИ ОММ даст возможность значительно расширить штат специалистов и улучшить условия работы сотрудников.

«Мы ждали и надеялись. Нам тоже было тревожно — сохранятся планы или нет, какими будут сроки строительства, останутся ли запроектированные площади в прежнем объеме. Мы очень любим два наших здания, в которых проработали столько лет, но, конечно, мы переросли те стены, в которых размещаемся и необходимо, чтобы современные технологии развивались на современной площадке», — говорит директор НИИ ОММ Галина Мальгина.

Она рассказала, что Институт материнства и младенчества является ключевым медицинским учреждением в восточной части России в области высокотехнологичной перинатальной медицины. С 2009 года НИИ ОММ развивает самое современное направление — фетальную хирургию, выполняя с каждым годом все больше сложнейших операций, в том числе внутриутробные операции на головном мозге плода при формирующихся тяжелых пороках развития, а также операции при спинномозговой грыже.

«Буквально на днях, 10 апреля нашему институту исполнилось 145 лет и очень хочется, чтобы 150-летие мы отпраздновали уже в новом здании. И этого нового здания по площадям и возможностям нам должно хватить еще на 150 лет. Важно то, что оно будет строиться именно в Академическом: медицинский кластер Академического — это наша мечта, потому что там будет и вертикальная и горизонтальная интеграция с другими резидентами кластера. Да и само размещение в таком молодом и быстрорастущем районе очень полезно, здесь мы сможем помочь жителям в плане нашей профессии», — добавила Галина Мальгина.

При этом НИИ ОММ продолжит свою работу как федеральное учреждение и будет принимать пациентов из разных концов России и ближнего зарубежья.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
13.04.2022 Российские власти подтвердили продолжение реализации проекта медкластера в Академическом районе Екатеринбурга в новых экономических условиях

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что новые экономические ...

06.04.2022 В Екатеринбурге не планируют сдвигать сроки строительства медицинского кластера в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2022. Строительство медицинского кластера на территории Академического района Екатеринбурга ...

11.02.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и президент РАН Александр Сергеев обсудили создание медкластера в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Российской академии наук ...

09.12.2016 В 2017 году в Академическом районе начнется строительство медицинского кластера

УрБК, Москва, 09.12.2016. Медицинский кластер в Академическом районе Екатеринбурга начнут возводить в 2017 году. Об ...

13.02.2015 На публичных слушаниях одобрен проект планировки медицинского кластера в Академическом

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2015. В районе Академический Екатеринбурга на публичных слушаниях одобрен проект планировки ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.25.03.2022Свердловский Роспотребнадзор в 2021 году почти на 4 млн рублей оштрафовал представителей рынка транспортных услуг01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии24.03.2022Сбой в приложении «Сбербанк Инвестор» произошел после начала торгов акциями на ММВБ28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов
Архив новостей
Апрель 2022 (499)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18