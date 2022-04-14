Медкластер в Академическом: планы не изменились

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что новые экономические условия не повлияют на реализацию проекта строительства медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Планы по переносу здания НИИ ОММ на новую площадку в 2026 году также останутся в силе, строительство будет идти в соответствии с установленными параметрами.



«Эти работы ведутся. Мы сегодня занимаемся проектированием, передача земли произошла, соглашения подписаны, бюджеты предусмотрены», — сказал Михаил Мурашко в рамках 3-го межрегионального медицинского форума УрФО «Технологии эффективного здравоохранения».



Создание медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга было одобрено главой российского правительства Михаилом Мишустиным на промышленной выставке «Иннопром-2021». Первым этапом создания кластера предполагается строительство нового корпуса для НИИ охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Для него определен участок размером 5,5 га. Предварительная стоимость строительства составляет 7,5 млрд руб.





Изображение предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое»



Напомним, что создание медицинского кластера, наиболее значимого элемента в составе наукограда «Академический», — один из ключевых пунктов развития восьмого района. Он должен стать современной образовательной базой для подготовки медицинских специалистов. Здесь появится материально-техническая основа для инновационных исследований в области медицины и биологии. Инициатором проекта стало АО Специализированный застройщик «РСГ — Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»).



Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев также подтвердил решение о продолжении следования принятому плану. Он, в частности, подчеркнул, что строительство медицинского кластера на территории Академического района Екатеринбурга начнется в 2023 году.



«Если говорить о финансовой стороне, то при нынешних обстоятельствах те заявления, которые сделаны, и те инструменты поддержки, которые сегодня оказаны правительством, дают уверенность в том, что ничего не произойдет с планами по строительству медкластера, и мы увидим начало стройки НИИ ОММ в следующем году», — рассказал С. Киселев.



Сотрудники НИИ ОММ воодушевлены тем, что строительство новых корпусов для института будет идти по плану. Новое здание НИИ ОММ даст возможность значительно расширить штат специалистов и улучшить условия работы сотрудников.



«Мы ждали и надеялись. Нам тоже было тревожно — сохранятся планы или нет, какими будут сроки строительства, останутся ли запроектированные площади в прежнем объеме. Мы очень любим два наших здания, в которых проработали столько лет, но, конечно, мы переросли те стены, в которых размещаемся и необходимо, чтобы современные технологии развивались на современной площадке», — говорит директор НИИ ОММ Галина Мальгина.



Она рассказала, что Институт материнства и младенчества является ключевым медицинским учреждением в восточной части России в области высокотехнологичной перинатальной медицины. С 2009 года НИИ ОММ развивает самое современное направление — фетальную хирургию, выполняя с каждым годом все больше сложнейших операций, в том числе внутриутробные операции на головном мозге плода при формирующихся тяжелых пороках развития, а также операции при спинномозговой грыже.



«Буквально на днях, 10 апреля нашему институту исполнилось 145 лет и очень хочется, чтобы 150-летие мы отпраздновали уже в новом здании. И этого нового здания по площадям и возможностям нам должно хватить еще на 150 лет. Важно то, что оно будет строиться именно в Академическом: медицинский кластер Академического — это наша мечта, потому что там будет и вертикальная и горизонтальная интеграция с другими резидентами кластера. Да и само размещение в таком молодом и быстрорастущем районе очень полезно, здесь мы сможем помочь жителям в плане нашей профессии», — добавила Галина Мальгина.



При этом НИИ ОММ продолжит свою работу как федеральное учреждение и будет принимать пациентов из разных концов России и ближнего зарубежья.