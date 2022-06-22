ММК развивает маркетплейс

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) увеличивает онлайн-продажи. В апреле прошлого года предприятие запустило в работу корпоративный маркетплейс — электронную площадку для покупки и оформления доставки продукции комбината. Современный и удобный сервис дает возможность оперативно обслуживать заказы самого широкого профиля в онлайн-формате.



Заместитель директора по продажам ООО «Торговый дом ММК» Дмитрий Черепанов на общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» в Москве рассказал о том, что динамика продаж на электронной торговой площадке позволяет говорить об их устойчивом росте. Так, с апреля по декабрь 2021 года продажи металлопродукции ПАО «ММК» через этот канал составили 16,5 тыс. т, а с января по май 2022 года — 15,5 тыс. т. На сайте зарегистрировано более 3,5 тыс. клиентов, а число ежедневных пользователей составляет более 1 тыс. человек.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Кроме того, специалисты по работе с маркетплейсом отметили, что площадка обеспечивает эффективное и быстрое взаимодействие между покупателем и продавцом. Удобный подбор товара с помощью фильтров позволяет клиентам сэкономить время, на всех этапах покупки пользователи получают квалифицированную помощь специалистов контакт-центра.



Однако ММК ищет потенциальных покупателей не только через маркетплейс, но и посредством участия в крупных выставках. Так, в эти дни предприятие принимает участие в международной промышленной выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022, которая открылась вчера в Бишкеке.



Это первая выставка EXPO-RUSSIA в Кыргызской Республике. Главные цели мероприятия — содействие дальнейшему развитию и укреплению экономических связей России и Кыргызстана в различных сферах: инвестиционной, промышленной, торговой. Также устроители выставки планируют с ее помощью улучшить продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок Кыргызстана.



Одновременно стенд ПАО «ММК» присутствует и на 7-й специализированной выставке «Металлоконструкции’2022», которая проходит в Москве с 21 по 23 июня. Здесь ММК представляет линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG.



Стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют повысить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционными материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному росту межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.



«Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, при этом, будучи импортозамещающими, они имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя», — отмечают представители металлургического предприятия.



Стоит отметить, что выставка «Металлоконструкции’2022» — главный форум металлостроителей, который объединяет основных участников рынка: производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, поставщиков оборудования для их производства, а также потребителей металлопродукции и смежных услуг.