ММК участвует в выставке «Металлоконструкции’2022»

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в 7-й специализированной выставке «Металлоконструкции’2022», которая проходит в Москве с 21 по 23 июня. На ней ММК представляет свою продукцию, включая линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под маркой MAGSTRONG.
Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, стали MAGSTRONG обеспечивают высокую устойчивость к абразивному износу и ударную вязкость, хорошую свариваемость и обрабатываемость, позволяют повысить срок службы изделий из данного металлопроката в сравнении с традиционными материалами. Это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению межремонтных периодов эксплуатации и снижению простоев оборудования, уменьшению металлоемкости изделий.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК
«Высокопрочные и износостойкие стали MAGSTRONG, производимые ПАО «ММК», не уступают по своим характеристикам зарубежным аналогам, при этом, будучи импортозамещающими, они имеют меньшую стоимость, что также позволяет снижать издержки потребителя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что выставка «Металлоконструкции’2022» — главный форум металлостроителей, который объединяет основных участников рынка: производителей и поставщиков металлоконструкций и металлоизделий для стройиндустрии, поставщиков оборудования для их производства, а также потребителей металлопродукции и смежных услуг.
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