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21.06.2022

ММК принимает участие в выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в международной промышленной выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022. Открытие выставки прошло сегодня в Бишкеке, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

ММК принимает участие в выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

Это первая выставка EXPO-RUSSIA в Кыргызской Республике. Главные цели мероприятия — содействие дальнейшему развитию и укреплению экономических связей России и Кыргызстана в различных сферах: инвестиционной, промышленной, торговой. Также устроители выставки планируют с ее помощью улучшить продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок Кыргызстана.

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