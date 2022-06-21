ММК принимает участие в выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022

УрБК, Магнитогорск, 21.06.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в международной промышленной выставке Expo Russia Kyrgyzstan — 2022. Открытие выставки прошло сегодня в Бишкеке, сообщает управление информации и общественных связей ММК.





Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК



Это первая выставка EXPO-RUSSIA в Кыргызской Республике. Главные цели мероприятия — содействие дальнейшему развитию и укреплению экономических связей России и Кыргызстана в различных сферах: инвестиционной, промышленной, торговой. Также устроители выставки планируют с ее помощью улучшить продвижение российской экспортной высокотехнологичной продукции на рынок Кыргызстана.