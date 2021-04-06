УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 16:02

В гостях у азиатского «Иннопрома»

Свердловская область принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая с 25 по 27 апреля проходит в столице Узбекистана — Ташкенте.

Российскую делегацию на «Иннопроме» в Ташкенте возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Во главе делегации Свердловской области в Узбекистан прибыл губернатор Евгений Куйвашев, чтобы продвигать продукцию, производимую в регионе для рынка Средней Азии, а также расширить существующие и найти новые партнерские связи.

Глава региона подчеркнул, что присутствие на выставке представителей Среднего Урала закономерно, ведь Свердловская область является родиной Международной промышленной выставки «Иннопром». Регион также выступает партнером выставки в Узбекистане.

В гостях у азиатского «Иннопрома»
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

«Отмечу, что Узбекистан является важным экономическим партнером для Свердловской области. Последние несколько лет республика стабильно входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 млн долл. США», — добавил Е. Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев представил главам официальных делегаций Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и России стенд региона в «УзЭкспоЦентре».

Средний Урал второй раз участвует в мероприятиях выставки в Ташкенте. В составе деловой делегации Свердловской области на выставку прибыли представители 50 региональных предприятий, представляющих широкий спектр отраслей, в том числе металлургию, машиностроение, химическую промышленность, решения для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетику, информационные технологии, строительство и логистику. На стенде в этом году представлено 10 ведущих компаний.

В частности, среди крупных холдингов присутствуют Уралхиммаш и УРАЛКРАН. Первый, к примеру, производит оборудование для важного участка хранения сырья на строящемся химическом комплексе в Самаркандской области Узбекистана.

Также в числе компаний, экспонируемых на стенде региона, — разработчик и производитель не имеющей аналогов в мире линейки устройств измерения тока и напряжения «АЙ-ТОР». Компания «НАГ» производит сетевое оборудование, серверы и системы хранения данных, кабельную продукцию, системы оптического транспорта.

«Для меня большая честь представить Свердловскую область — ведущий промышленный регион России. Основу нашего экспорта составляют металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, в том числе оборудование и услуги для нефтегазового и энергетического комплексов. Свердловская область — родина «ИННОПРОМа». Вся делегация настроена на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с иностранными коллегами», — сказал Евгений Куйвашев.

В гостях у азиатского «Иннопрома»
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Первые результаты такого сотрудничества уже есть. Партнерские связи Свердловской области и Ферганской области Республики Узбекистан позволили за последние годы реализовать успешные проекты в промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере.

«Мы уже обсуждали возможность реализации перспективных инвестиционных проектов, таких как строительство оптово-логистического центра, внедрение информационной системы «акушерский мониторинг», ряда других. Мы готовы к продолжению диалога по всем направлениям. Считаю, что значительными перспективами обладает сотрудничество в сфере среднего профессионального образования. В Свердловской области работают более ста колледжей и техникумов, которые готовят специалистов по широкому спектру специальностей», — отметил Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым.

В числе примеров сотрудничества регионов — поставки оборудования Уралхиммаша на предприятие Ферганаазот, оборудования компании «Реиннольц» на стройплощадку паровой котельной на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и так далее.

Отметим, Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали выстраивать межрегиональное сотрудничество несколько лет назад, когда последний возглавлял другой регион — Наманганскую область.

«Я очень рад нашей встрече теперь уже здесь, в Ташкенте. Здесь представлена большая делегация Свердловской области, и мы всегда будем рады с вами работать. Мы начали в Намангане, будем продолжать в Фергане. Сейчас возможностей у нас намного больше и шире», — сказал хоким Ферганской области.

Также в рамках выставки планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Екатеринбургом и Бухарой. По словам главы уральской столицы Алексея Орлова, который в составе делегации Свердловской области находится в Ташкенте, сотрудничество регионов и стран во многом определяется контактами между их крупными муниципалитетами.

В гостях у азиатского «Иннопрома»
Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

«У меня уже была встреча с мэром города Коканда, предстоит общение с его коллегами из Ферганы, Самарканда, Навои, мы выйдем на подписание соглашения с Бухарой», — отметил Алексей Орлов.

Он также рассказал, что его заинтересовал проект многопрофильного туристического комплекса SilkRoadSamarkand, где можно будет отдыхать, заниматься спортом, лечиться, знакомиться с древней культурой Средней Азии.

«Я пригласил их представителей в июле участвовать в нашем ИННОПРОМЕ, и они приняли приглашение. Обязательно организуем общение с представителями наших туристических фирм», — добавил Алексей Орлов.

В оставшиеся дни выставки представители свердловской делегации примут участие в различных мероприятиях, которые пройдут в выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр», а также посетят производственные площадки.

Отметим, что Средний Урал уже давно и успешно сотрудничает с различными предприятиями Узбекистана. К примерам торгово-экономического сотрудничества между Свердловской областью и среднеазиатской республикой можно отнести изготовление группой СВЭЛ электрооборудования по заказу «Лукойл Узбекистан» и поставки трансформаторов для строящихся жилых комплексов и гостиниц делового центра «Ташкент-Сити». Помимо этого, завод УРАЛКРАН поставлял промышленные краны на узбекские предприятия. Уралмашзавод провел по контракту модернизацию главной обогатительной фабрики ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане — АО «Алмалыкский ГМК». Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат каждый год отгружает по 500 тыс. мешков и до 1 тыс. т мешочной и композиционной бумаги для узбекских предприятий.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
Сегодня, 10:03 Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой ...

Вчера, 14:45 Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...

Вчера, 12:42 ММК принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана

УрБК, Магнитогорск, 25.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в Международной промышленной ...

Вчера, 10:27 На выставку «Иннопром» в Ташкенте прибыла делегация из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2021. Делегация из Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла ...

06.04.2021 Александр Высокинский и Алексей Орлов прибыли в Узбекистан для участия в выставке «Иннопром»

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. И. о. губернатора Свердловской области Александр Высокинский возглавил делегацию ...

Популярные новости
07.04.2022Курс долл. США на Мосбирже снизился до 76,21 руб., евро — до 83,16 руб.28.03.2022Девальвация разогрела рынок стройматериалов15.04.2022Глава Богдановича Павел Мартьянов принял участие в запуске новой линии по производству материалов для очистки воды01.04.2022АСВ перечислило Банку России 8,8 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии15.04.2022«Россети Урал» — «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением развивающуюся инфраструктуру на Широкой Речке
Архив новостей
Апрель 2022 (602)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Декабрь 2021 (727)
Ноябрь 2021 (646)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18