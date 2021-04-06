В гостях у азиатского «Иннопрома»

Свердловская область принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая с 25 по 27 апреля проходит в столице Узбекистана — Ташкенте.



Российскую делегацию на «Иннопроме» в Ташкенте возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Во главе делегации Свердловской области в Узбекистан прибыл губернатор Евгений Куйвашев, чтобы продвигать продукцию, производимую в регионе для рынка Средней Азии, а также расширить существующие и найти новые партнерские связи.



Глава региона подчеркнул, что присутствие на выставке представителей Среднего Урала закономерно, ведь Свердловская область является родиной Международной промышленной выставки «Иннопром». Регион также выступает партнером выставки в Узбекистане.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



«Отмечу, что Узбекистан является важным экономическим партнером для Свердловской области. Последние несколько лет республика стабильно входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 млн долл. США», — добавил Е. Куйвашев.



Губернатор Евгений Куйвашев представил главам официальных делегаций Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и России стенд региона в «УзЭкспоЦентре».



Средний Урал второй раз участвует в мероприятиях выставки в Ташкенте. В составе деловой делегации Свердловской области на выставку прибыли представители 50 региональных предприятий, представляющих широкий спектр отраслей, в том числе металлургию, машиностроение, химическую промышленность, решения для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, энергетику, информационные технологии, строительство и логистику. На стенде в этом году представлено 10 ведущих компаний.



В частности, среди крупных холдингов присутствуют Уралхиммаш и УРАЛКРАН. Первый, к примеру, производит оборудование для важного участка хранения сырья на строящемся химическом комплексе в Самаркандской области Узбекистана.



Также в числе компаний, экспонируемых на стенде региона, — разработчик и производитель не имеющей аналогов в мире линейки устройств измерения тока и напряжения «АЙ-ТОР». Компания «НАГ» производит сетевое оборудование, серверы и системы хранения данных, кабельную продукцию, системы оптического транспорта.



«Для меня большая честь представить Свердловскую область — ведущий промышленный регион России. Основу нашего экспорта составляют металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, в том числе оборудование и услуги для нефтегазового и энергетического комплексов. Свердловская область — родина «ИННОПРОМа». Вся делегация настроена на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с иностранными коллегами», — сказал Евгений Куйвашев.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Первые результаты такого сотрудничества уже есть. Партнерские связи Свердловской области и Ферганской области Республики Узбекистан позволили за последние годы реализовать успешные проекты в промышленности, аграрном комплексе и социальной сфере.



«Мы уже обсуждали возможность реализации перспективных инвестиционных проектов, таких как строительство оптово-логистического центра, внедрение информационной системы «акушерский мониторинг», ряда других. Мы готовы к продолжению диалога по всем направлениям. Считаю, что значительными перспективами обладает сотрудничество в сфере среднего профессионального образования. В Свердловской области работают более ста колледжей и техникумов, которые готовят специалистов по широкому спектру специальностей», — отметил Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым.



В числе примеров сотрудничества регионов — поставки оборудования Уралхиммаша на предприятие Ферганаазот, оборудования компании «Реиннольц» на стройплощадку паровой котельной на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и так далее.



Отметим, Евгений Куйвашев и Хайрулло Бозаров начали выстраивать межрегиональное сотрудничество несколько лет назад, когда последний возглавлял другой регион — Наманганскую область.



«Я очень рад нашей встрече теперь уже здесь, в Ташкенте. Здесь представлена большая делегация Свердловской области, и мы всегда будем рады с вами работать. Мы начали в Намангане, будем продолжать в Фергане. Сейчас возможностей у нас намного больше и шире», — сказал хоким Ферганской области.



Также в рамках выставки планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Екатеринбургом и Бухарой. По словам главы уральской столицы Алексея Орлова, который в составе делегации Свердловской области находится в Ташкенте, сотрудничество регионов и стран во многом определяется контактами между их крупными муниципалитетами.





Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова



«У меня уже была встреча с мэром города Коканда, предстоит общение с его коллегами из Ферганы, Самарканда, Навои, мы выйдем на подписание соглашения с Бухарой», — отметил Алексей Орлов.



Он также рассказал, что его заинтересовал проект многопрофильного туристического комплекса SilkRoadSamarkand, где можно будет отдыхать, заниматься спортом, лечиться, знакомиться с древней культурой Средней Азии.



«Я пригласил их представителей в июле участвовать в нашем ИННОПРОМЕ, и они приняли приглашение. Обязательно организуем общение с представителями наших туристических фирм», — добавил Алексей Орлов.



В оставшиеся дни выставки представители свердловской делегации примут участие в различных мероприятиях, которые пройдут в выставочном комплексе «УзЭкспоЦентр», а также посетят производственные площадки.



Отметим, что Средний Урал уже давно и успешно сотрудничает с различными предприятиями Узбекистана. К примерам торгово-экономического сотрудничества между Свердловской областью и среднеазиатской республикой можно отнести изготовление группой СВЭЛ электрооборудования по заказу «Лукойл Узбекистан» и поставки трансформаторов для строящихся жилых комплексов и гостиниц делового центра «Ташкент-Сити». Помимо этого, завод УРАЛКРАН поставлял промышленные краны на узбекские предприятия. Уралмашзавод провел по контракту модернизацию главной обогатительной фабрики ключевого производителя цветных металлов в Узбекистане — АО «Алмалыкский ГМК». Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат каждый год отгружает по 500 тыс. мешков и до 1 тыс. т мешочной и композиционной бумаги для узбекских предприятий.