Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных делегаций Узбекистана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и России стенд региона на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.







Глава региона подчеркнул, что Средний Урал второй раз участвует в мероприятиях выставки в Ташкенте и в этот раз в состав официальной делегации вошли более 50 предприятий региона, а на стенде представлено 10 ведущих компаний.



В частности, среди крупных холдингов присутствуют Уралхиммаш и УРАЛКРАН. Первый, к примеру, производит оборудование для важного участка хранения сырья на строящемся химическом комплексе в Самаркандской области Узбекистана.







Также в числе компаний, экспонируемых на стенде региона, — разработчик и производитель не имеющей аналогов в мире линейки устройств измерения тока и напряжения «АЙ-ТОР». Компания «НАГ» производит сетевое оборудование, серверы и системы хранения данных, кабельную продукцию, системы оптического транспорта.



«Для меня большая честь представить Свердловскую область — ведущий промышленный регион России. Основу нашего экспорта составляют металлы и изделия из них, машиностроительная продукция, в том числе оборудование и услуги для нефтегазового и энергетического комплексов. Свердловская область — родина ИННОПРОМа. Вся делегация настроена на выстраивание долгосрочных партнерских отношений с иностранными коллегами», — сказал Евгений Куйвашев.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области