Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Власти Екатеринбурга планируют подписать соглашение о сотрудничестве с Бухарой (Узбекистан). Об этом в своем Telegram-канале написал глава среднеуральской столицы Алексей Орлов, который в составе делегации Свердловской области находится в Ташкенте на выставке «Иннопром. Центральная Азия».



По словам главы Екатеринбурга, сотрудничество регионов и стран во многом определяется контактами между их крупными муниципалитетами.



«У меня уже была встреча с мэром города Коканда, предстоит общение с его коллегами из Ферганы, Самарканда, Навои, мы выйдем на подписание соглашения с Бухарой», — написал Алексей Орлов.



Он отметил, что его заинтересовал проект многопрофильного туристического комплекса SilkRoadSamarkand, где можно будет отдыхать, заниматься спортом, лечиться, знакомиться с древней культурой Средней Азии.



«Я пригласил их представителей в июле участвовать в нашем ИННОПРОМЕ, и они приняли приглашение. Обязательно организуем общение с представителями наших туристических фирм», — добавил Алексей Орлов.



В составе деловой делегации Свердловской области на выставку в Ташкент прибыли представители 50 региональных предприятий, представляющих в том числе химическую промышленность, машиностроение, металлургию, энергетику, строительство, информационные технологии и логистику.