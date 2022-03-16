В свердловский Роспотребнадзор в 2021 году поступило более 5,3 тыс. обращений граждан о защите прав потребителей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2021 году поступило 5 тыс. 360 письменных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, чаще всего жалобы свердловчан были связаны с ЖКХ (62,4%), реализацией непродовольственных товаров (10,5%), торговлей пищевыми продуктами (6,1%), транспортными (3,3%), бытовыми (2,4%) и образовательными услугами (2%).
Также специалисты по защите прав потребителей муниципальных образований региона в 2021 году оказали правовую помощь в составлении 68 исков потребителям по фактам нарушения законодательства о защите прав потребителей (в 2020 году — 271 иск).
Отмечается, что наибольшее число исков подано в сфере непродовольственной торговли (26), оказания бытовых услуг (14 исков) и в сфере оказания прочих видов деятельности (12 исков).
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