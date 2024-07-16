В Екатеринбурге за 2024 год количество жалоб о нарушении прав потребителей выросло на 23%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге в течение 2024 года территориальными отделами Роспотребнадзора было рассмотрено более 11 тыс. обращений граждан, касающихся нарушений прав потребителя, что на 23% больше показателей прошлого года. Об этом заявила глава отделения Роспотребнадзора в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районе Елена Потапкина.



Она уточнила, что большинство обращений (35,9%) связано с нарушением прав потребителей в сфере торговли. Услуги связи на втором месте — 31,2% (чаще всего екатеринбуржцы жалуются на перенос абонентского номера).



Некачественным оказанием финансовых и бытовых услуг недовольны 4,8% жителей, жилищно-коммунальными услугами — 3,9%, услугами транспорта — 3,5%. Жалобы на медицинские услуги составляют 2,9% от всех поступивших обращений. Также значительно возросло количество обращений в сфере образовательных услуг — более чем в 2,8 раза.



На услуги связи жаловались чаще в 2 раза, на финансовые услуги и долевое строительство в 1,8 раза, жалобы на общественное питание увеличились в более чем в 1,6 раза, в сфере торговли и бытовых услуг — в 1,3 раза, резюмировала Е.Потапкина.