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Вчера, 12:43

Правительство РФ утвердило правила докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств

УрБК, Москва, 20.04.2022. Члены кабинета министров Российской Федерации утвердили правила докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств. Нововведения позволят обеспечить предприятиям доступ к недорогим кредитам с целью пополнения оборотных средств, а также помогут сохранить персонал и объемы производства продукции, сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

«Согласно новым правилам предприятия смогут компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам с помощью грантов региональных фондов развития. Общий размер обязательств одной компании по кредитному договору не должен превышать 250 млн руб., а совокупный объем финансовой поддержки — 50 млн руб.», — говорится в сообщении.

Ранее по поручению президента РФ правительство выделило региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд руб. на докапитализацию. Эти средства должны будут обеспечить поддержку промышленных предприятий в 77 регионах.

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