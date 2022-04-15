Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд рублей на докапитализацию

УрБК, Москва, 15.04.2022. Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд руб. на докапитализацию. Эти средства должны будут обеспечить поддержку промышленных предприятий в 77 регионах, сообщается в Telegram-канале кабинета министров.



Предполагается, что эти деньги помогут компенсировать 90% затрат предприятий на уплату процентов по кредитным договорам, а также снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд руб.



В сообщении отмечается, что поддержка из федеральной казны должна помочь сохранить трудовые коллективы и продолжить выпуск продукции, играющей важную роль в развитии импортозамещения.