В «Альфа-Банке» прокомментировали информацию об удалении своего приложения из App Store

УрБК, Москва, 15.04.2022. В пресс-службе «Альфа-Банка» прокомментировали новость об удалении мобильного приложения финансовой организации из магазина App Store.
Представители «Альфа-Банка» рассказали, что клиентам, у которых уже установлено приложение, ничего не грозит.
«Единственное неудобство: если клиенты случайно удалили приложение или его надо установить на другой айфон, сделать это временно не получится. Управлять деньгами можно в Альфа-Онлайн — интернет-банке, который хорошо работает и на компьютере и на телефоне. Ссылка на него здесь. Альфа-Онлайн такой же, как приложение, к которому все привыкли. В нем можно легко и открывать счета и карты в разных валютах, переводить деньги, следить за расходами и делать многое другое», — говорится в сообщении.
Напомним, что с сегодняшнего дня клиенты «Альфа-Банка» больше не могут скачать или обновить приложение финансовой организации в App Store.
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