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УБРиР предложил своим клиентам новый интернет-банк для любых устройств

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новый интернет-банк «УБРиР Онлайн» для частных клиентов. Зайти в него можно с сайта банка или по прямой ссылке i.ubrr.ru, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Специалисты подчеркивают, что пользоваться новым «УБРиР Онлайн» можно на всех устройствах — компьютере, планшете или смартфоне с любой операционной системой. Для удобного входа можно сохранить страницу входа на главный экран.

В новом интернет-банке клиенты смогут решать все привычные задачи: переводить деньги по номеру телефона и через Систему быстрых платежей (СБП), оплачивать связь, интернет, ТВ, коммунальные услуги, следить за начислением кешбэка, оформлять дебетовые и кредитные карты, а также открывать вклады и накопительные счета.

«Новый интернет-банк позволит нашим клиентам пользоваться онлайн-сервисом и не зависеть от магазинов приложений: иметь доступ к своим деньгам в режиме 24/7 на любом компьютере, смартфоне или планшете. В первом релизе «УБРиР Онлайн» подключены основные функции, позднее мы будем дополнять web-версию новыми опциями», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Стоит отметить, что клиенты смогут пользоваться и предыдущей версией интернет-банка. При этом повторная авторизация при переходе из «УБРиР Онлайн» в прежний интерфейс не понадобится.

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