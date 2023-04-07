Число пользователей интернет-банка УБРиР выросло четырехкратно

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. За I квартал 2023 года количество активных пользователей мобильного банка Уральского ...

В УБРиР количество пользователей мобильного банка увеличилось до 500 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что с начала года ...

Количество пользователей мобильного банка УБРиР с начала года выросло на 23%

В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...