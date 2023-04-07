Число пользователей интернет-банка УБРиР выросло четырехкратно

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. За I квартал 2023 года количество активных пользователей мобильного банка Уральского ...30.03.2023 УБРиР предложил своим клиентам новый интернет-банк для любых устройств
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новый интернет-банк «УБРиР ...07.12.2022 Количество пользователей мобильного банка УБРиР с начала года выросло на 23%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Аналитики Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) отмечают, что с начала года ...20.09.2022 В УБРиР с начала 2022 года почти на четверть выросло число пользователей онлайн-сервисов
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) с начала 2022 года на 24% выросло ...11.02.2021 Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка УБРиР за год выросло на 29%
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Число активных пользователей мобильного приложения и интернет-банка Уральского банка ...