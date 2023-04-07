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Сегодня, 13:45

Число пользователей интернет-банка УБРиР выросло четырехкратно

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировал четырехкратный приток пользователей интернет-банкинга. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

Первый скачок специалисты отметили еще в апреле — число пользователей интернет-банка за месяц возросло в три раза. Следующий был отмечен в августе — +16% в сравнении с июльскими показателями. Переводы, в том числе через СПБ, между счетами и по свободным реквизитам, а также смена pin-кода карты и открытие вкладов стали самыми востребованными операциями.

«В первой версии «УБРиР Онлайн» заложил функционал, необходимый клиенту здесь и сейчас. В сентябре, ориентируясь на пользовательские запросы, были добавлены функции просмотра операций с помощью фильтра, анализ совершенных операций и формирование выписки. Так, к концу сентября количество активных пользователей увеличилось в 4 раза», — говорит управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Пользоваться «УБРиР Онлайн» можно на всех устройствах: компьютере, планшете или смартфоне на любой операционной системе. Для быстрого запуска интернет-банка на смартфоне можно добавить иконку сервиса на главный экран. Отмечается, что его предыдущая версия остается доступной. Повторная авторизация при переходе из «УБРиР Онлайн» в прежний интерфейс не понадобится.
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