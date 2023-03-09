В УБРиР количество пользователей мобильного банка увеличилось до 500 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. За I квартал 2023 года количество активных пользователей мобильного банка Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) преодолело отметку в 500 тыс., увеличившись по сравнению с показателями прошлого года на 32%.



Как сообщает пресс-служба финансовой организации, большую часть составляют клиенты с зарплатными картами и вкладчики. Основная доля пользователей мобильного банка — это люди в возрасте от 36 до 50 лет, и именно этот сегмент за год вырос на 49%.



«Мобильный банк стал для клиентов УБРиР основным инструментом решения повседневных финансовых задач. По нашей статистике видно, что количество входов в мобильное приложение растет. Самыми популярными из операций остаются переводы: по системе быстрых платежей, по реквизитам и между своими счетами», — рассказал управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.



Кроме того, в I квартале УБРиР продолжил развивать цифровые каналы обслуживания клиентов. По словам специалистов, в мобильном банке появились новые функции: например, клиенты теперь могут открывать валютные счета и совершать обмен валюты. Ранее эта услуга была доступна только в офисе. Также в конце марта УБРиР запустил новую версию интернет-банка. Отмечается, что интерфейс адаптируется под все устройства, в том числе и под смартфоны с любой операционной системой.



Добавим, что по итогам 2022 года аналитическое агентство Markswebb Rank & Report включило УБРиР в топ-5 в номинации «Лучший цифровой офис» и в топ-10 — в номинации «Лучший ежедневный банкинг».



Напомним, что приложение УБРиР работает на смартфонах всех операционных систем. Скачать и обновить его можно AppGallery и RuStore.