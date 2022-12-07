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В УБРиР за 2022 год на 50% увеличилось число пользователей мобильного банка

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подвел итоги работы мобильного приложения в 2022 году. За год число пользователей увеличилось на 50%. Также в два раза возросло количество операций в мобильном банке.

Как сообщает пресс-служба банка, чаще всего в приложении клиенты переводят средства по Системе быстрых платежей (СБП), между счетами и по свободным реквизитам. Количество платежей по QR-кодам за год возросло в три с половиной раза, переводов по СБП — практически в три раза, и более чем в два раза — переводов между счетами.

«В 2022 году УБРиР продолжил повышать функциональность и информативность мобильного банка. Мы провели редизайн главного экрана: теперь можно настраивать видимость продуктов и остатков по счетам. Мы запустили полноценное, с учетом категорий, отображение кешбэка, добавили сторис, где рассказываем о новинках в мобильном банке. А еще дали возможность клиентам заказывать доставку карт из приложения. За счет этих и других изменений нам удалось нарастить число пользователей. За год проникновение мобильного банка в активную клиентскую базу достигло 77%. В этом году в планах увеличить этот показатель до 85%», — сообщил управляющий директор центра цифрового развития каналов взаимодействия с клиентами УБРиР Денис Тур.

Отметим, что число открытых продуктов в приложении увеличилось в три с половиной раза по сравнению с 2021 годом. Активнее всего в мобильном банке клиенты оформляли вклады и дебетовые карты.

Добавим, что работу команды УБРиР над мобильным приложением высоко оценило аналитическое агентство Markswebb Rank & Report. Банк вошел в топ-10 рейтинга Markswebb в номинации «Ежедневный банкинг» и в топ-5 лучших мобильных банков страны в номинации «Цифровой офис».

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